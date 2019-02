Jürgen Amon räumt bei den St.-Anna-Schützen alles ab

Das Königsschießen der St.-Anna-Schützen zog wieder zahlreiche Sportschützen an. Den Höhepunkt dieses Wettbewerbs bildete die Suche nach den neuen Majestäten, die bei der Königsproklamation sowie Siegerehrung mit Spannung erwartet wurde.

Dann war es so weit: Erster Schützenmeister Dieter Kohl lüftete, assistiert von Zweitem Schützenmeister Matthias Roppelt, unter Applaus das bestgehütete Vereinsgeheimnis: Schützenkönig 2019 ist Jürgen Amon. Doch nicht nur - sondern gleichzeitig auch Luftpistolenkönig und Vereinsmeister der Pistolen-Klasse. Wie im vergangenen Jahr erzielte die begabte Schützin Kristina Baptistella den Königstreffer und wurde damit Schützenkönigin. Bei der Jugend bewies Sophia Schrettenbrunner ihre Treffsicherheit und holte sich den Titel Jugendkönigin. Ebenso Nina Roppelt, die neue Laserkönigin und mit 116 Ringen zugleich Laser-Vereinsmeisterin. Beste Ergebnisse gab es bei den Vereinsmeisterschaften, zu denen die beiden Schützenmeister gratulierten und Scheiben und Pokale an die Gewinner überreichten. Markus Amon holte sich den Titel Vereinsmeister. Bei den Damen landete Anna Kreller ganz vorne und den Sieg bei den Schülern trug Elija Nolte davon. In der Klasse Senioren erzielte Daniel Lang das beste Ergebnis. Beim Scheibenschießen trafen als Beste ins "Schwarze": Sebastian Nolte (Amateuerscheibe männlich und Neujahrsscheibe), Verena Schaffner (Amateurscheibe weiblich), Kristina Baptistella (Damenscheibe und Geburtstagsscheibe), Reinhold Baptistella (Dreikönigsscheibe) und Reinhold Lahner (Glücksscheibe).

Begonnen hatte die Feier mit einem Fackelzug nach St. Anna zu einem Gedenkgottesdienst mit Gemeindereferent Christian Weinicke, musikalisch begleitet von den Weilersbacher Musikanten. Die Majestäten eröffneten den Königsball. dia