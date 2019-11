Jüngere Alleinstehende treffen sich in Ebern

Das nächste Treffen für jüngere Alleinstehende findet am heutigen Donnerstag in Ebern statt. Zurzeit besteht die Gruppe aus Personen, die zwischen 45 und 59 Jahre alt sind. Bei den Treffen werden Probleme und Herausforderungen zum Alleinsein und gemeinsame Veranstaltungen besprochen. Das Treffen beginnt um 18.30 Uhr im Gewerkschaftshaus in Ebern. Anmeldung ist nicht nötig. Weitere Informationen zur Gruppe gibt es bei Monika Strätz-Stopfer (Ruf 09521/27313) von der Kontaktstelle für Selbsthilfe im Landratsamt Haßberge. red