Jüngere Alleinstehende treffen sich heute

In Ebern gibt es eine Gruppe für jüngere Alleinstehende. Zurzeit besteht sie aus Personen, die zwischen 34 und 59 Jahre alt sind. Diese Gruppe trifft sich einmal im Monat, an jedem dritten Donnerstag. Dabei werden Probleme und Herausforderungen zum Alleinsein besprochen. Außerdem verabredet sich die Gruppe am Wochenende zum Beispiel zu Veranstaltungen oder zum Essen. Das nächste Monatstreffen ist am Donnerstag, 19. September, um 18.30 Uhr im Gewerkschaftshaus in Ebern. Anmeldung ist nicht erforderlich. Mehr Informationen zur Gruppe gibt es unter Telefon 09521/27313 bei Monika Strätz-Stopfer. red