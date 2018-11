Jüdisches Schicksal in Sassanfahrt

Im Schloss Sassanfahrt wird heute das Buch "Die jüdische Familie Merel aus Sassanfahrt" vorgestellt. Der Hirschaider Lokalhistoriker Rainer Zeh hat in mehrjähriger Zusammenarbeit mit den beiden Schwestern Jenny und Sophie Merel die Geschichte der letzten jüdischen Familie aus Sassanfahrt erforscht und in einem umfangreichen, spannend zu lesenden Buch niedergeschrieben. Als Kinder überlebten Jenny und Sophie Merel die Verfolgung durch die Nationalsozialisten, verloren aber ihre Eltern. Mutter Minna Merel starb in einem Internierungslager in Frankreich, Vater Samuel wurde in Auschwitz ermordet. Die Geschichte der Merels ist gleichsam ein Stück deutscher Zeitgeschichte im Brennglas des Dorfes Sassanfahrt. Die Präsentation des Buches "Die jüdische Familie Merel aus Sassanfahrt" beginnt um 19.30 Uhr im Schloss Sassanfahrt, Schlossplatz 1. Der Eintritt ist frei, Gäste sind willkommen. Erhältlich ist das Buch bei der der Kunst- und Kulturbühne Hirschaid e.V. (Neugartenstraße 15, Hirschaid, Telefon 09543/417314) sowie bei den Veranstaltungen im Schloss Sassanfahrt. red