Jüdisches Museum öffnet neu ab Januar

Die Verwaltungsgemeinschaft Hofheim teilt mit, dass das Jüdische Museum in Kleinsteinach ab dem 6. Januar jeden ersten und dritten Sonntag im Monat sowie nach Vereinbarung geöffnet ist. Öffnungszeiten sind jeweils von 13 bis 17 Uhr. Kostenlose Führungen finden an jedem ersten Sonntag um 14 Uhr und nach Voranmeldungen statt. Nähere Auskünfte gibt es bei Bernd Brünner (Telefon 09526/774) oder bei Uta Albert (Rufnummer 09526/1503). In dem Museum in Kleinsteinach ist die jüdische Geschichte in den Haßbergen aufgearbeitet. red