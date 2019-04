Jüdisches Leben in Oberfranken

Levis-Jeans sind fast jedem bekannt. Die Geschichte dieses Welterfolgs hat ihren Ausgangsort in Buttenheim/ Oberfranken. Mehr darüber kann man bei der Exkursion des Evangelischen Bildungswerks am Dienstag, 7. Mai, erfahren. Die Teilnehmer erhalten einen fundierten Einblick in die Architektur und die Ausstattung der Synagoge - einschließlich des Lehrhauses und des rituellen Bades Mikwe. Die Exkursion beginnt um 15 Uhr an der Alten Angerturnhalle. Anmeldung erforderlich bis 3. Mai unter Telefon 09561/75984 oder per Mail: ebw@ebw-coburg.de. red