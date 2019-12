Jüdische Ruhestätten als historische Zeugnisse entdecken

Jüdische Friedhöfe in Franken fordern Wissenschaft und Gemeinden heraus. "Es sind viele, die Anzahl der Grabsteine ist hoch, und sie sind häufig in einem schlechten Zustand", erklärt Susanne Talabardon, Professorin für Judaistik an der Universität Bamberg, "dabei sind die Friedhöfe ein historisches Sachzeugnis von höchstem Rang."

Die Grabinschriften sind beispielsweise eine reichhaltige Quelle für biografische Informationen über die dort Bestatteten. Für eine fachgerechte Analyse und Instandhaltung brauche es ein interdisziplinäres Team und die enge Einbindung von politisch Verantwortlichen, Lokalhistorikern sowie der Stadtverwaltung. "Die Dokumentation des jüdischen Friedhofs Baiersdorf ist ein Paradebeispiel für eine solche Zusammenarbeit", erklärt Talabardon.

Treffpunkt in Baiersdorf

Einblicke in Forschung und Kooperation bekommen Interessierte im Rahmen der Reihe "Hands on - Bambergs Forschung live" am Mittwoch, 18. Dezember, in einer Führung mit anschließendem Vortrag. Während des Rundgangs entdecken die Teilnehmer gemeinsam mit Forschenden der Universität Bamberg die Besonderheiten des jüdischen Friedhofs Baiersdorf. Treffpunkt hierfür ist um 14 Uhr an den "Stolpersteinen" vor dem Haus der Hauptstraße 10. Aus Rücksichtnahme auf die jüdische Tradition werden Herren beim Besuch des Friedhofs gebeten, eine Kopfbedeckung zu tragen.

Im Anschluss an die Führung stellen Wissenschaftler der Bamberger Judaistik in Kooperation mit lokalen Akteuren ab 15 Uhr ihre praktische Forschungsarbeit im Rathaus Baiersdorf, Waaggasse 2, vor. Interessierte werden um Anmeldung bis Montag, 16. Dezember, per E-Mail an annette.strobler@uni-bamberg.de oder unter Telefon 0951/863-2216 gebeten.

Die Reihe "Hands on - Bambergs Forschung live" lädt von Oktober bis Februar zu öffentlichen Workshops, Kooperationen mit Schulen, Ausstellungen, einem Filmfestival, Lesungen und Vorträgen in die Universität Bamberg ein. Das Programm bietet Einblicke in die Forschung verschiedenster kleiner Disziplinen und ist Teil der "Kleine-Fächer-Wochen 2019/20". Mit 29 kleinen Fächern, darunter auch die Judaistik, hat die Universität Bamberg - gemessen an der Gesamtfächerzahl - bayernweit die Nase vorn. Ziel der "Kleine-Fächer-Wochen" ist es, den wissenschaftlichen Wert, die gesellschaftliche Relevanz und die Bildungsmöglichkeiten dieser Disziplinen vor- und herauszustellen. red