Jüdische Musik in Fürth

Von Freitag, 15. März, bis Sonntag, 17. März, steht das Fürther Kulturforum ganz im Zeichen des Klezmer, wenn sich Newcomer und Legenden der internationalen Szene treffen, um jüdische Musik im Hier und Jetzt zu feiern.

Die Vorverkaufszahlen zeigen, dass das kurze Intermezzo seiner großen Schwester, dem alle zwei Jahre stattfindenden zehntägigen Festival, in Sachen Beliebtheit in nichts nachsteht: Die meisten Konzerte sind bereits ausverkauft.

Aber auch für Spontane und Kurzentschlossene gibt es keinen Grund, zu verzagen - denn für die beiden Spätkonzerte am Freitag- und Samstagabend, jeweils 22 Uhr, gibt es noch Karten. Während das "Moritz Weiß Klezmer Trio" am Freitag den klassischen Klezmer mit eigenen Kompositionen und Improvisationen sanft weiterentwickelt, steht am Samstagabend bei Felix Shinder und Dengi Vpered ein rasanter Mix aus rauen Balkanbeats, Klezmer sowie aufgepeppten Volksliedern aus der Ukraine im unbestuhlten Saal des Kulturforums auf dem Programm.

Der Workshop für jiddische Tänze unter fachkundiger Anleitung und musikalischer Begleitung der Erlanger Band Klezmaniaxx findet am Sonntagnachmittag von 14 bis 17 Uhr in der Aula des Helene-Lange-Gymnasiums statt. Vorkenntnisse, Partner und Anmeldung sind nicht erforderlich (Teilnahmegebühr 15 Euro).

Im Rahmenprogramm bieten die Tourist-Information, das Jüdische Museum und der Verein Geschichte für alle e.V. Führungen zum Thema Judentum in Fürth an. Karten für die Konzerte gibt es an allen Vorverkaufsstellen und unter www.klezmer-festival.de sowie vor Ort an der Abendkasse. red