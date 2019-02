Jüdische Geschichte wird in Baiersdorf erlebbar gemacht

Die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Franken, Agenda 21 Baiersdorf, Gruppe Kultur und Soziales, lädt ein zu einem Erinnerungsgang über den jüdischen Friedhof in Baiersdorf.

Die Führung am Freitag, 15. März, beginnt um 14 Uhr an der Sparkasse in der Judengasse 14, dem ehemaligen Standort der Synagoge und des Rabbinerhauses, um die grundsätzlichen Fragen der Existenz einer jüdischen Gemeinde in Baiersdorf anzusprechen.

Der "Gute Ort"

Die Führung wird fortgesetzt auf dem Baiersdorfer Friedhof, dem "Guten Ort" der aschkenasischen Tradition, wo es gilt, die "Steine zum Sprechen zu bringen". Auf dem Friedhof werden männliche Besucher um das Tragen einer Kopfbedeckung gebeten.

Schicksale

Auf dem jüdischen Friedhof in Baiersdorf finden sich Gräber berühmter Mitbürger, aber auch traurige Schicksale sind dort aufzuspüren, wie eine im Kindbett verstorbene Frau und Kindergräber.

Bei dieser Führung zu den jüdischen Spuren in Baiersdorf wird auf dem Friedhof auch über die Schändung dieses Ortes in der NS-Zeit, über die Wiederaufrichtung 1946 bis 1948 sowie über die Friedhofspflege und über die Erinnerungskultur (Mahnmal, Friedhofspflege) gesprochen. red