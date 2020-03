Jüdische Geschichte: Ludwig Spänle schlägt Kooperationsvertrag vor

"Es ist sehr bemerkenswert, was Sie hier geschaffen haben. Das verdient großen Respekt": Sehr beeindruckt von der Erinnerungsarbeit "13 Führerscheine - Dreizehn jüdische Führerscheine" von Abiturienten des Meranier-Gymnasiums (MGL) wie auch von der Ausstellung in der ehemaligen Altenkunstadter Synagoge zeigte sich der Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus, Ludwig Spänle am Dienstag.

Er folgte einer Einladung von Landrat Christian Meißner zu einem Ortstermin und das Gespräch brachte positive Nachrichten: Ludwig Spänle möchte einen Kooperationsvertrag mit dem Landkreis Lichtenfels für eine Zusammenarbeit in punkto jüdische Geschichte und Kultur, Bildungsarbeit und politische Fachfragen (Antisemitismus) schließen.

Der Landrat war sehr erfreut über diese Pläne: "Wir dürfen nicht innehalten bei der Spurensuche und nicht nachlassen in der Erinnerungsarbeit." In der Ausstellung in der ehemaligen Altenkunstadter Synagoge wird auch der Lebensweg von Margot Wolf nachgezeichnet, deren Vater, Leo Wolf, ehemals Inhaber eines der Führerscheine war, die im Landratsamt bei Aufräumarbeiten im Zuge der Digitalisierung 2017 gefunden worden waren, erläuterte Studiendirektor Manfred Brösamle-Lambrecht, der das Seminar betreut hatte. Die Papiere waren jüdischen Mitbürgern 1938 entzogen worden. Im Rahmen des Projekts hatten die Gymnasiasten die Lebenswege der früheren Führerscheininhaber nachgezeichnet und in einer inzwischen international zu sehenden Ausstellung die zum Teil tragischen Schicksale aufgezeigt. Die Spurensuche führte auch nach Nord- und Südamerika sowie nach Israel, wo die Schüler die Nachkommen aufspürten, die zur Eröffnung der Ausstellung in den Landkreis kamen. Inzwischen sind daraus tiefe Freundschaften entstanden.

"Es ist unglaublich, was dieses Projekt bewegt hat", unterstrichen Landrat Meißner und Studiendirektor Brösamle-Lambrecht. Beim Rundgang mit Ludwig Spänle durch die ehemalige Synagoge erläuterte Inge Göbel den Gästen die Geschichte und verschiedene Exponate. red