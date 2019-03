Am Donnerstag, 28. März, stellt der Historiker Thomas Schindler in der Buchhandlung Osiander das Buch "Wir waren Europäer - eine jüdische Familiengeschichte in einem turbulenten Jahrhundert" vorstellen. Das Buch geschrieben hat Werner Loval. Die Lesung beginnt um 20 Uhr. Sie wird veranstaltet von der Deutsch-Israelischen-Gesellschaft (DIG).

In "Wir waren Europäer" beschreibt Loval anschaulich die Erfahrungen einer prominenten jüdischen Familie Bambergs und ihrer Verwandtschaft während des vergangenen 20. Jahrhunderts bis in unsere Zeit. Ausgehend von einem emanzipierten, bürgerlichen Leben im Vor-Hitler-Deutschland beschreibt das Buch die Entrechtung der deutschen Juden hin zum Horror der Pogromnacht 1938 und der Vernichtung im Holocaust. Der Autor selbst und seine Schwester wurden in letzter Minute von den Eltern auf den Kindertransport nach England geschickt, denen selbst noch die Flucht über Sibirien gelang.

Großer Behauptungswillen

In Ecuadors Hauptstadt als Familie wieder vereint, beginnt für den Autor ein Leben auf drei Kontinenten mit eigener Familiengründung und langjähriger Tätigkeit in Israels diplomatischem Dienst und später als Unternehmer.

Die Geschichte eines Lebens voll Dramatik, Behauptungswillen und Energie ist auch eine Geschichte des Triumphs und ein Mikrokosmos des Schicksals der Juden. red