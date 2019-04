Judy Harper gab irische Segenswünsche musikalisch weiter

In einem Konzert in Unfinden (Stadt Königsberg) hat Judy Harper das Publikum mit ihrem Programm"Segensgold" beeindruckt. Sie entführte zusammen mit ihrem Mann Michael Weisel in der Bonifatius-Kirche ihre Zuhörer in die besondere Welt der irischen Segenswünsche.

Als Gesangssolistin oder sich selbst an der Harfe begleitend schuf sie ihrem Publikum eine musikalische Stunde, in der die Hektik des Tages vergessen werden konnte. Einfühlsam begleitet wurde sie dabei von Michael Weisel am Kontrabass.

Judy Harper vertont die alten Texte mit Melodien, welche die Sinnlichkeit der kraftvollen Lebensnatur widerspiegeln. Die Zuhörer erlebten am Sonntag eine musikalische Reise in die mystische und glaubensstarke Welt der grünen Insel, "die für das Konzert das Herz mit Kraft und Inspiration füllt und die Seele mit goldenem Licht erhellt". Das Duo machte diese Ankündigung für das Konzert mit seinen verträumten Harfenmelodien und den mit viel Feingefühl ausgewählten englischen und deutschen Texten - gesungen und gelesen - wahr und zauberte in diesem altehrwürdigen Gotteshaus in Unfinden eine beseelte Atmosphäre.

Weiteres Konzert

Ein weiteres Konzert mit Judy Harper (Judith Weisel) und ihrem Mann Michael Weisel ist am Samstag, 11. Mai, in Oberschwappach geplant. Es beginnt um 19.30 Uhr im Spiegelsaal des Schlosses und steht unter dem Motto "Judy Harper - Celtic Folk & Eigenes". Veranstalter sind die Gemeinde Knetzgau, der Kulturverein Museum Schloss Oberschwappach sowie die Galerie im Saal in Eschenau. Die Karten gibt es im Vorverkauf bei der Gemeinde Knetzgau (Telefon 09527/7913 oder per E-Mail hoehn@knetzgau. de) und an der Abendkasse; der Einlass ist ab 19 Uhr.

Rauhe Klippen, grüne Hügel, torfiger Whisky und einzigartige Musik - das ist die Heimat der keltischen Folkmusik, die Judy Harper und ihr Mann Michael zusammen mit eigenen Songs in den Spiegelsaal nach Oberschwappach holen. Es soll ein Abend unter Freunden werden mit Songs und Stories und einer Stimme - weich und wärmend wie ein guter Schluck Whisky. sn