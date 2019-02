Judith Gerlach beim CSU-Neujahrsempfang

Die CSU Herzogenaurach lädt am Sonntag, 3. Februar, um 18 Uhr zu ihrem Neujahrsempfang in das Novina Hotel (Olympiaring 90) ein. Festrednerin wird Bayerns jüngste Staatsministerin Judith Gerlach sein, die das erste vollwertige Digitalministerium Deutschlands in München leitet. Gemeinsam soll darüber nachgedacht werden, wo gerade in den Bereichen der Digitalisierung nachgebessert werden muss, um Bayern zukunftssicher zu machen, heißt es in der Einladung des CSU-Ortsverbands. red