Wegen einer Brückenprüfung der Deutschen Bahn wird die Judenbergunterführung am Dienstag, 18. Juni, voraussichtlich zwischen 8.30 und 15 Uhr stadtauswärts (Richtung Scheuerfeld) gesperrt. In die Innenstadt kann in Einbahnstraßenregelung gefahren werden.

Weitere Information gibt es auch auf dem Baustellenblog www.coburg.de/baustellen. red