Juden in Deutschland

Am heutigen Freitag spricht der deutsch-israelische Politologe, Buchautor und Offizier Arye Sharuz Shalicar in der Bamberger Gaststätte "Tambosi", Promenadestraße 11, über sein neues Buch "Der neudeutsche Antisemit - gehören Juden heute zu Deutschland?" sprechen. Seit 2017 ist Shaliar im israelischen Ministerium für Nachrichtendienst tätig. Der Vortrag in Bamberg beginnt um 19 Uhr. Veranstaltet wird er von der Arbeitsgemeinschaft Bamberg der Deutsch-Israelischen Gesellschaft (DIG) und der Israelitische Kultusgemeinde Bamberg. red