Jubilarin mit sozialem Engagement

Viele Gratulanten stellten sich gestern bei Christiane Stark in Eltmann ein. Sie feierte ihren 90. Geburtstag. Offizielle Glückwünsche sprachen Bürgermeister Michael Ziegler und Pastoralreferentin Barbara Heinrich für Stadt, Landkreis und Pfarrgemeinde aus.

Christiane Stark geborene Glatter stammt aus der Gegend von Troppau (Ostsudetenland). Sie war mit ihrer Mutter ausgesiedelt worden. Dies geschah in einem Viehwaggon. Sie landeten im Lager Ebelsbach, bevor sie bei Privatleuten in Eschenbach unterkamen.

In Eltmann lernte sie ihren Mann Georg kennen, der als Schlosser in der Firma Kugelfischer tätig war und in seiner Freizeit als leidenschaftlicher Sänger im Männergesangverein "Sängerlust" wirkte. Er ist vor sechs Jahren gestorben. Aus der Ehe ging mit Joachim ein Sohn hervor, der gegenwärtig dem Stadtrat Eltmann angehört.

Christiane Stark erlernte in München den Beruf der Säuglings- und Kinderkrankenschwester und war später in der Frauenklinik in Bamberg beschäftigt. Sie wechselte in den Kindergarten Eltmann über, als die Einrichtung noch von Ordensschwestern geleitet wurde. "So ist sie Jahrzehnte für die Erziehung der Eltmanner Kinder zuständig gewesen", sagte Bürgermeister Michael Ziegler.

Überhaupt lag der Jubilarin der soziale Bereich besonders am Herzen. Sie war in der Frauenbereitschaft des Roten Kreuzes in Eltmann aktiv und half besonders beim Blutspendedienst mit. Außerdem übte sie lange Zeit für die Pfarrei Eltmann den Besuchsdienst in den Krankenhäusern und Altenheimen aus. Auch heute leistet sie noch kleine Dienste und denkt dabei an die Nachbarschaft, wenn diese einmal im Urlaub ist. Die Gartenarbeit macht ihr besonderen Spaß und ihren Haushalt versorgt sie noch weitgehend selbst. gg