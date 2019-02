Jubilarin bittet um Spenden statt Geschenke

Ein gemütlicher Massagesessel und ein Lichterregen im Wert von 1500 Euro konnten für die Förderstätte der Barmherzigen Brüder Gremsdorf als ein neuer Ort der Entspannung und als Therapiemittel angeschafft werden, weil eine großzügige Spenderin auf persönliche Geburtstagsgeschenke verzichtete. Schon seit einigen Jahren engagiert sich Ingelore Barthelmäs zusammen mit ihrem Mann Fritz im Freundeskreis der Barmherzigen Brüder. Zu ihrem 75. Geburtstag hatte sich Ingelore Barthelmäs statt der üblichen Präsente von ihren Gästen Geldgaben erbeten, was sie von Herzen gerne für einen guten Zweck weitergeben wollte. Nun dürfen sich viele Menschen mit Handicap über Geschenke freuen. Schon einmal rief ihr Mann anlässlich seines 80. Geburtstages seine Gäste auf, für die Einrichtung, in der sein Enkelkind so gut versorgt werde, Geld zu spenden.

Worte des Dankes fand der Geschäftsführer der Barmherzigen Brüder, Günther Allinger: "Der Hilfebedarf wächst, gleichzeitig werden die finanziellen Mittel immer knapper. So sind wir praktisch bei diesen Therapiemitteln auf Spenden angewiesen, weil sich diese Entspannungsangebote sonst in der Tat nicht finanzieren lassen. Daher sind wir für jede Unterstützung dankbar." Ingrid Cammarano