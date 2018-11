Jubilar denkt am Siebzigsten an Kinder

Reinhold Marlok hatte an seinem 70. Geburtstag gleich noch einen zweiten Grund zu feiern: Vor 45 Jahren hatte er in Ludwigschorgast seine Massagepraxis eröffnet, die sich längst zu einem Therapie- & Wellness-Zentrum mit Niederlassungen in Marktleugast (25 Jahre), Himmelkron (20) und Wirsberg (15) entwickelt hat.

Bei einem Dankgottesdienst in der Basilika Marienweiher kam die Messe "Missa brevis" in F-Dur von Joseph Haydn zur Aufführung. Mitwirkende waren der Basilikachor, ein Streichorchester und einige Solisten. Danach gab die Schorgasttaler Blasmusik ein Standkonzert auf dem Kirchenvorplatz.

Zu den Gratulanten zählten neben den Franziskanerpatres die Bürgermeister Doris Leithner-Bisani (Ludwigschorgast) und Franz Uome (Marktleugast) sowie Dritter Bürgermeister Peter Assmann (Himmelkron). Auch zahlreiche Vereine und Organisationen hatten Vertreter entsandt.

Anstelle von Sachgeschenken hatte Reinhold Marlok um Spenden zugunsten verschiedener Schulverbände gebeten. Reinhold Marlok hob besonders den Schulverband Trebgast-Harsdorf hervor - "wegen der freundlichen Aufnahme meiner Enkel, die als Gastschüler in Trebgast unterrichtet werden, und als Anerkennung für die hervorragende Inklusionsarbeit, die in Trebgast geleistet wird". Es sei wichtig, dass behinderte Menschen an Regelschulen unterrichtet werden können.

Die Spenden gehen außerdem an die Schulverbände Marktleugast, Untersteinach-Ludwigschorgast sowie Neuenmarkt-Wirsberg und Himmelkron. Der Jubilar zeigte sich glücklich, dass die stolze Summe von 4000 Euro zusammenkam. Er überreichte jeweils 800 Euro.

"Eine inklusive Schule ist für alle da, und es ist wichtig, diese zu unterstützen. Ich freue mich, dass die Familie Marlok diese Arbeit so großherzig fördert", betonte die Kulmbacher Schulrätin Kerstin Zapf bei der Übergabe in Ludwigschorgast.

"Das Verständnis für die Inklusion wächst", freute sich auch Trebgasts Bürgermeister Werner Diersch. Untersteinachs Bürgermeister Volker Schmiechen bedankte sich im Namen aller bei Reinhold Marlok für die erhaltene große Spende zum Wohle der Kinder. Klaus-P. Wulf