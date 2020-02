Jubiläumsturnier zum 40-jährigen Bestehen

Der erste Skat Club Coburg 1979 konnte auf ein erfolgreiches Jahr zurückschauen. Der Höhepunkt des Jahres war das 40-jährige Bestehen des Clubs. Die Feier fand in kleinem Rahmen im Schützenhaus Creidlitz statt. Am nächsten Tag veranstaltete der Club ein Preisskatturnier, an dem 80 Spieler teilnahmen. Der Erlös dieser Veranstaltung in Höhe von 850 Euro wurde der Stiftung für krebskranke Kinder Coburg gespendet. Weiter wurde in Oberfranken noch der Oberfrankenpokal, ein Wertungsturnier, besucht. Coburg hatte mit 64 Teilnehmern die stärkste Beteiligung. Zum Trainingslager war der Club beim Internationalen Skatfestival in Bad Füssing, wo täglich 360 Spieler im Alter von 20 bis 95 Jahren aus der ganzen Welt anwesend waren. Außerdem wurde der Deutschlandpokal in Magdeburg mit 650 Teilnehmern besucht.

Bei der Clubmeisterschaft wurde Norbert Schmied Clubmeister, gefolgt von Andreas Blohmann und Thomas Flurschütz. Club- und Spielabende sind jeden Freitag um 19 Uhr im Schützenhaus in Creidlitz. Die nächsten Preisskatturniere des Skat Clubs sind am 8. März, 12. Juli, 16. August, 6. September und 25. Oktober. Die Stadtmeisterschaft findet am 14. November statt. red