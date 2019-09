Jubiläumsspende geht an Kiwanis

Zehn Jahre Rewe-Markt in der Lichtenfelser Straße. Das war für Inhaberin Jutta Hollweg Grund genug, mit täglich wechselnden Aktionen für und mit ihren Kunden und ihrem Team eine Woche lang zu feiern. Besonders ins Zeug legten sich die Mitarbeiterinnen und bestückten eine zehn Meter lange Blechkuchen-Theke: 35 Obst-, Käse-, Mohn-, Eierlikör- und Fanta-Kuchen - um nur eine kleine Auswahl zu nennen - fanden innerhalb kurzer Zeit gegen eine kleine Spende ihre Abnehmer. Krönender Abschluss war ein Schmankerl-Büfett.

Beim Los- und Kuchenverkauf waren die Damen des Kiwanis-Clubs mit Eifer bei der Sache. Jutta Hollweg honorierte dieses Engagement und überreichte jetzt den daraus erzielten Erlös von 1550 Euro an den Kulmbacher Service-Club. "Ich mache das gerne, denn ich weiß, dass dieses Geld von Ihnen gut angewendet wird", sagte sie.

Sie weiß, dass sich die Kiwanier mit Herzblut für die Kinder und Jugendlichen in und um Kulmbach engagieren. "Wir sind sehr dankbar und nehmen das nicht einfach so hin, denn diese noble Geste ist ja keine Selbstverständlichkeit", freute sich Anja Gimpel-Henning. "Das Geld wird in unsere laufenden Projekte fließen, zum Beispiel in das warme Schulmittagessen für Kinder, deren Eltern nicht die dafür erforderlichen Mittel aufbringen können."

Die Planungen für das nächste Kiwanis-Projekt laufen bereits: Am 12. Oktober findet um 20 Uhr bei "dynamic commerce GmbH" (Von-Linde-Straße 11) ein Konzert statt. Dieter Hübner