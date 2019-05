Jubiläumsparty der Eberts für guten Zweck

Silvia Ebert, die bereits seit 1. April 1994 einen Schmuckhandel betreibt, hat vor kurzem ihr 25. Geschäftsjubiläum gefeiert und aus diesem Anlass eine Benefiz-Jubiläumsparty veranstaltet. Sie lud nach Weidhausen in den Landgasthof "Braunes Ross" zum Motto "Spaß und gute Laune" ein. Der Festsaal war mit 350 Gästen voll besetzt. Alle Akteure, darunter die Sambaband "Aweng Samba", verschiedene Tanzdarbietungen vom Männerballett "Deffect's", dem TSV Weidhausen, dem "Move and Dance Center" in Coburg sowie der DJ "Gute Laune" bereicherten unentgeltlich diesen Abend, um das Publikum zu unterhalten. Auch verschiedene Stationen wie Maniküre, Schminktipps und Polaroid-Bilder verbreiteten "Spaß und gute Laune". Am Ende der Veranstaltung war die stolze Summe von 2500 Euro zusammengekommen. Dieser Betrag wurde als Spende an den Förderverein der OBO-Aktiv überreicht und kommt somit der Offenen Behindertenarbeit Oberfranken, kurz OBO, zugute. red