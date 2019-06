Die A-Cappella-Gruppe "Herztöne" aus Bamberg feiert dieses Jahr ihr fünfjähriges Bestehen. Und lädt am Sonntag, 30. Juni, 18 Uhr, in die Haas Säle zu ihren "Wunschkonzert" ein. Die Besucher erwartet ein nagelneues Programm in gewohnt vielfältiger Herztöne-Tradition mit Choreographien, außergewöhnlichen Instrumenten und vor allem jeder Menge genialem Sound. Mit Stücken von Pentatonix, den King's Singers, OnAir, Voces8 und anderen. Der Eintritt ist frei. red