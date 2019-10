Jubiläumskonzert der "Sing-and-Pray-Crew"

Seit über 25 Jahren singen sie zusammen, die Mitwirkenden der "Sing-and-Pray-Crew" aus Kulmbach. Als Jugendchor begannen sie ihr musikalisches Wirken. Seit vielen Jahren ist die "Sing-and-Pray Crew" in der Region mit ihren modernen, Mut machenden christlichen Liedern zu einer festen Größe geworden und hat bei Konzerten Begeisterung hervorgerufen. In Burgkunstadt haben die Sängerinnen wiederholt bei "Farbwechsel-Gottesdiensten" mitgewirkt. Am heutigen Samstag wird die "Sing-and-Pray-Crew" ab 19 Uhr in der evangelischen Christuskirche in Burgkunstadt ein Jubiläumskonzert gestalten, in das die Erfahrungen und das Liedgut der vergangenen Jahre einfließen werden. Das Konzert soll Besucher aller Altersgruppen ansprechen. Der Eintritt ist frei. red