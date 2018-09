Jubiläumskonzert: 20 Jahre KisSingers

Die mehr als 75 Sänger des Gospelchors "Die KisSingers" samt Band feiern am Samstag, 29. September, ihr 20-jähriges Bestehen. Beginn ist um 19.30 Uhr im Max-Littmann-Saal. "Die KisSingers" wurden 1998 von Jörg Wöltche gegründet. Der Chor zeigt einen Querschnitt seines großen Repertoires, das um viele neue Songs erweitert wird. Mit ihren Auftritten haben die Musiker den Namen der Stadt sowie die Gospelmusik "made in Bad Kissingen" hinausgetragen und Einwohner und Gäste begeistert. Mit ihren eigenen Nachwuchschören, den Gospel-Sparrows, den Gospelkids und dem Jugendgospelchor "PraiSing", sorgt der Chor für die eigene Nachwuchsförderung. Tickets gibt es in der Tourist-Info Arkadenbau, unter Tel.: 0971/804 84 44, per E-Mail (kissingen-ticket@badkissingen.de) und in der Geschäftsstelle der Saale-Zeitung. Foto: Archiv/Peter Klopf