Jubiläumsklänge in der alten Kaserne

Zum Jubiläumskonzert "50 Jahre Blasmusik Kraisdorf" lädt die Kapelle am Samstag, 7. März, ab 19 Uhr in die Frauengrundhalle Ebern (ehemalige Kaserne) ein. Von böhmisch bis modern holen die Kraisdorfer Musikanten und als Gastkapelle die Neubrunner Dormusikanten viele neue und alte Stücke aus ihren Notenmappen heraus. Während die beiden Kapellen für den musikalischen Genuss zuständig sind, sorgt ein großer Helferstab der Krasidorfer für die kulinarische Verpflegung der Gäste. Schon seit vielen Jahren, wenn es "nauswärts" geht, lädt die Blasmusik Kraisdorf zum Frühlingskonzert ein - mit wechselnden Gastkapellen. Bis vor einigen Jahren fand es im Marktsaal in Rentweinsdorf statt, jetzt wird es sogar schon in der Frauengrundhalle eng. Heuer feiern die Musikanten ein Jahr lang unter der Schirmherrschaft von Landrat Wilhelm Schneider das Jubiläum. Und schon einmal war ein Landrat Schirmherr - damals, vor knapp 50 Jahren, als es losging, war Walter Keller der Schirmherr des Gründungsfestes im Jahr 1973. Der Eintritt zum Jubiläumskonzert ist frei. alc