Jubiläumskerwa in Gundelsheim

Von Donnerstag, 29. August, bis Montag, 2. September, heißt es "Auf zur Gundelsheimer Jubiläumskerwa". Die Besucher erwartet bei freiem Eintritt Livemusik an allen Tagen, alkoholfreie Cocktails aus der "HaLTBar", Fischspezialitäten, Pizza & Gegrilltes, Weinlaube, Biere der Brauerei Wagner sowie die Fahrgeschäfte von Paulus und Otto. Die Kerwa beginnt am Donnerstag um 17 Uhr mit dem Handtaschenweitwurf im Sportheim. Zum Auftakt am Freitag spielt ab 19 Uhr die Band "Wednesday Project" im Festzelt. Am Samstag wird um 14.30 Uhr der Kirchweihbaum eingeholt und aufgestellt. Der Festgottesdienst beginnt am Sonntag um 10.30 Uhr in der katholischen Kirche. Am Montag gastiert um 10 Uhr der Bamberger Kasperle im Pfarrheim, zum Kerwaausklang ab 18 Uhr gibt "Tony Niso" ein Konzert im Festzelt. red