Jubiläumshöhepunkt in Altenkunstadt das Pokalspiel

Ein reiches Fußballprogramm hat der FC Altenkunstadt für seine Jubiläumsveranstaltung zum 100-jährigen Bestehen an diesem Wochenende zusammengestellt. Beginn ist am heutigen Freitag um 18 Uhr auf dem Sportgelände am Main mit einem Altligaspiel zwischen den Sportfreunden aus Kiel und Altenkunstadt.

Am Samstag rollt der Ball bei zwei E-Jugend-Turnieren. So spielen ab 9.30 Uhr in einer Gruppe 1 der FC Altenkunstadt, der FC Burgkunstadt, der SCW Obermain und der TSV Scheuerfeld sowie in der Gruppe II der FC Altenkunstadt II, der SCW Obermain II und der SSV Ober- Unterlangenstadt.

Ab 13 Uhr findet an gleicher Stelle ein F-Jugend-Turnier mit folgenden Mannschaften statt: FC Altenkunstadt, FC Burgkunstadt, TSC Mainleus, SpVgg Isling, SCW Obermain und TSV Wilhelmsthal.

DJK Lichtenfels Gast im Pokal

Der Höhepunkt am Samstagabend um 17.30 Uhr wird zweifellos das Kreispokalspiel zwischen dem FC Altenkunstadt/Woffendorf und dem Kreisliga-Spitzenclub DJK Lichtenfels sein.

Am Festsonntag beginnt das Fußballgeschehen ab 13 Uhr mit einem G-Jugend-Turnier. Daran nehmen teil: FC Altenkunstadt, FC Burgkunstadt, SCW Obermain und FC Baiersdorf.

In Freundschaftsspielen tritt anschließend um 15 Uhr die zweite Mannschaft gegen den SC Jura Arnstein II an und ab 17 Uhr spielt die erste Mannschaft des FC Altenkunstadt/Woffendorf gegen den FC Burgkunstadt.

Alle Spiele finden dabei auf dem Sportgelände am Main statt; hier stehen auch ausreichend Parkmöglichkeiten zur Verfügung. dr