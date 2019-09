Bischofsheim an der Rhön 12.09.2019

Jubiläumsfeier und Hütteneinweihung

Die Bergwacht Bischofsheim feiert ihr 50-jähriges Bestehen und die Hütteneinweihung am Sonntag, 22. September, in der Bergwacht-hütte in der Nähe der Bergstation Dreitannenlift am Kreuzberg. Beginn is...