Burgebrach 23.10.2019

Jubiläumsfeier in der Steigerwaldhalle

Der Gesangverein Schönbrunn feiert am Samstag, 2. November, sein 20-jähriges Bestehen mit "Body 'n' Soul - All Saints" in der Steigerwaldhalle Burgebrach von 19.30 bis 22.30 Uhr. Beim Jubiläumskonzert...