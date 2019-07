Die Blumen- und Gartenfreunde laden am Samstag, 13. Juli, zur Jubiläumsfeier auf den Sportplatz ein. Ab 14.30 Uhr findet eine Andacht mit Pater Heribert statt, anschließend gibt es Kaffee, Kuchen und Krapfen, am Abend Grillspezialitäten und Spanferkel mit Kraut. Am Nachmittag ist die Hüpfburg und Rollerbahn für die Kleinen aufgebaut. Ab 19 Uhr liefert "fränkisch verschärft" musikalische Unterhaltung. red