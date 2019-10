Jubiläums- und Erntedankfest

Genau 50 Jahre nach der Gründung des Obst- und Gartenbauvereins Gehülz am 12. Oktober 1969 feiert der Verein heute, Samstag, 12. Oktober, ab 19.30 Uhr im Vereinslokal Messelberger sein Jubiläum. Es gibt ein buntes Programm, zugleich wird bei dieser Gelegenheit das jährliche Erntedankfest gefeiert. Ab 19 Uhr werden die Bergmusikanten Gehülz das Abendprogramm einleiten. Um 20 Uhr wird Vorsitzender Eugen Krupp die Feier eröffnen. Musikalisch wird auch der Liederkranz Gehülz mitwirken. Verschiedene Vorträge und ein Sketch runden das Programm ab. Den Prolog trägt Schriftführer Hans-Werner Weber vor. Am Sonntag, 13. Oktober, ist nach dem Gottesdienst in der Gehülzer Kirche Totengedenken und Blumenniederlegung am Ehrenmal des Friedhofs. red