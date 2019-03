Jubiläum kündigt sich an

Im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des 1. FC Mitwitz im vereinseigenen Sportheim stand ein umfassender Bericht des 1. Vorsitzenden Jürgen Heidenbluth. Zwar sei das Vereinsjahr wirtschaftlich - auch dank eines endlich wieder einmal gelungenen Schlossparkfestes - relativ ordentlich gewesen. Man müsse aber weiter Kosten reduzieren, denn Geld durch weitere Events einzufahren, sei für den Verein fast nicht mehr machbar, denn man sei jetzt schon am Limit dessen, was möglich ist.

Die Situation im Bereich Trainer und Betreuer die Jugendmannschaften habe sich nicht verschlechtert, sei aber nach wie vor ausbaufähig. Im Bereich Schiedsrichter sei man mittlerweile sehr gut aufgestellt. Kurz ging der Vorsitzende auch auf die Mitgliederentwicklung ein, die sich konstant bei 373 gehalten habe.

Gutes Miteinander

Zurzeit spielen im Verein von der F- bis zur A-Jugend circa 50 Schüler und Jugendliche in acht Mannschaften. Von der D- bis zur B-Jugend spielt man mit dem TSF Theisenort und dem TSV Küps in einer Spielgemeinschaft, in der A-Jugend nur mit der TSF Theisenort. Die Zusammenarbeit mit den beiden Partnern gestalte sich recht harmonisch. Zwischen den Kindern und Jugendlichen, aber auch unter den Trainern und Betreuern herrsche ein gutes Verhältnis. Langfristig gesehen werde es immer schwieriger, in allen Altersklassen Mannschaften zu melden. Eine nochmalige Erweiterung der bestehenden Spielgemeinschaften sei nicht auszuschließen.

Federführend für die A-Junioren ist der TSF Theisenort, bei den B- und D-Junioren hat der FC Mitwitz die Federführung in der Spielgemeinschaft. Bei der C-Jugend ist es der TSV Küps. Bei den D-Junioren ist man mit zwei Mannschaften am Start. Alle Mannschaften spielen in der Kreisliga.

Von den drei Seniorenmannschaften belegt die 1. Mannschaft in der Bezirksliga den 6. Platz und schaffte den Einzug in das Pokalfinale am 1. Mai gegen Mönchröden. Die 2. Mannschaft kämpft in der Kreisliga gegen den Abstieg und auch die 3. Mannschaft hat Personalsorgen.

Seit Jahresbeginn sei man bemüht, neue Spieler an Land zu ziehen.

Die Veranstaltungen in diesem Jahr sind: 3. bis 5. Mai Jugendfreizeit Effeltermühle, 29. Mai/22. Juni Saisonabschlussfeier im Sportheim, 27. bis 29. Juni Raiba-Pokalturnier in Gundelsdorf, 30. Juni Erdinger-Meistercup in Mitwitz, 6. Juli Schlossparkfest, 12. bis 14. Juli Sportwochenende, 20. August Kopffleischessen, 5. September Sporttag, 25. Oktober Vereinsehrungsabend, 21. Dezember Weihnachtsfeier.

Da der Verein in zwei Jahren sein 100-jähriges Bestehen feiern könne, gelte es frühzeitig zu planen, betonte Vorsitzender Heidenbluth. Deshalb fanden auch schon die ersten Vorbesprechungen statt. Man versuche, einen Proficlub für ein Spiel zu verpflichten, was jedoch eine Kostenfrage sei.

Überlegungen gebe es auch, ob man eine Jubiläumswoche durchführt. Auch möchte man ein Stickeralbum erstellen, in dem alle Mitwitzer Mannschaften vertreten sind. Möglich seien auch ein Logowettbewerb und eine Dauerausstellung. Der Vorstand freue sich aber auch, so der Vorsitzende abschließend, über weitere Ideen von den Mitgliedern. hfm