Jubiläum kann kommen

Vorsitzende Ulla Hofmann ging in der Jahreshauptversammlung des Verkehrs- und Verschönerungsvereins Marktschorgast im Gasthof-Hotel "Regina" ausführlich auf die bevorstehende 150-Jahr-Feier ein. Dieses Jubiläum solle natürlich gebührend gefeiert werden. So lade der Verein am 19. Mai ab 15 Uhr zu einer gemütlichen Kaffeerunde in die Turnhalle ein. Um 16.30 Uhr steige dort der Festakt. Zudem finde am 23. Juni um 10.15 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst im Freien auf dem Anwesen der Familie Greim in der Gefreeser Straße 4 statt. An diesem Sonntag sei auch der "Tag der offenen Gartentür" geplant.

Im Rahmen des 69. Festivals junger Künstler Bayreuth werde wohl in der Pfarrkirche St. Jakobus der Älteret ein Konzert stattfinden, so die Vorsitzende. Auch am Ferienprogramm der Gemeinde werde man sich beteiligen. Im Jubiläumsjahr werde nach dem letzten Arbeitseinsatz am 27. April auch der Waldspringbrunnen nahe der Grundmühle wieder sprudeln.

Der Schwerpunkt der Ortsverschönerung liegt Hofmann zufolge heuer neben dem Fensterschmuck vor allem auf Rosen, sei doch die Rose Teil des im Rathaus angebrachten Wappensteins.

Wie Kassierin Birgit Lauterbach bekanntgab, ist der Verein finanziell gut aufgestellt. Johannes Herbach und Petra Gampert wussten die Kassengeschäfte "in besten Händen".

Bürgermeister Hans Tischhöfer lobte die Mitglieder für das Engagement zum Nutzen der Marktgemeinde, den Hacktrupp unter Leitung von Heinrich Feulner für die Pflege der Grünanlagen sowie Uwe Hell und Günter Gaida für die Markierung der Wanderwege. Neu gestaltet werden soll nach den Worten des Bürgermeisters die Anlage vor dem Rathaus.

Die Vorsitzende ehrte noch die Preisträger des örtlichen Wettbewerbs "Wasser im Garten und Blumenschmuck". Dies waren Birgit und Jürgen Lauterbach, Pamela Schreiner, die Familien Kummer und Pittroff, Corinna und Uwe Pichler, Heinrich Feulner, Gabriele und Dietrich Beck, Stefanie Heinz, die Familie Sagert und Hildegard Havenith. Die Auszeichnungen des Landkreises Kulmbach, die der Bürgermeister vornahm, gingen an Klaus Müller, Familie Heike und Johannes Herbach sowie an die Familie Monika und Rudolf Kurz.

Mit dem Vortrag "Spalierobst und Wein" von Günter Reif, dem Vorsitzenden des Kreisverbands für Gartenbau und Landespflege, klang die Veranstaltung aus. Bruno Preißinger