Jubiläum ist ein Grund für Musik

Anlässlich seines 50-jährigen Bestehens lädt der Musikverein Dankenfeld am Samstag, 6. April, zu seinem Jubiläumskonzert ins Oberaurachzentrum nach Trossenfurt ein.

Die Dirigentin des Musikvereins, Jutta Diroll, hat dieses Jahr, in welchem sie übrigens ihr 20. Jubiläum als Dirigentin feiert, ein ganz besonderes Programm zusammengestellt, das keine Wünsche offen lässt. Die Stücke dafür kamen in diesem Jahr von den Musikern selbst, die ihre persönlichen Lieblingsstücke der letzten Jahre und Jahrzehnte vorschlugen. Die musikalische Reise bei diesem Wunschkonzert führt von Italien über Moskaus und New York einmal um die ganze Welt und sogar bis in die Weiten der Galaxie hinaus. So sind neben konzertanter Musik auch Filmmusik und Musicalstücke, Rock und Pop und natürlich auch ein Marschpotpourrie zu hören. Die Sänger Conny und Hannes Böhmer, die die Konzerte des Musikverein Dankenfeld bereits des öfteren bereichert haben, werden heuer wieder mit von der Partie sein, ebenso die Tanzgruppe Fun-Ta-Grooves mit einer kleinen Tanzeinlage. Desweiteren ist das gemeinsame Nachwuchsorchester von Dankenfeld, Kirchaich und Priesendorf zu hören.Ein unterhaltsamer Abend ist also garantiert. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr (Einlass 19 Uhr).

Karten sind bei allen Musikern sowie an der Abendkasse erhältlich.