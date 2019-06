In diesem Jahr feiern "Six in the Basement" bereits ihr 30-jähriges Gründungsjubiläum. Am Samstag, 1. Juni, wollen sie dieses Jubiläum mit ihren Fans gemeinsam ab 20 Uhr im "Hungry Highlander" feiern. Sie werden auch dieses Mal wieder tolle Einlagen von ihnen nahestehenden Künstlern auf die Bühne bringen. Das Eintrittsgeld geht der Coburger Tafel als Spende zu. Es darf aber auch mehr gespendet werden. Foto: Six in the Basement