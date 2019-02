Jubiläum ein voller Erfolg

Auf ein Jubiläumsjahr voller Tatendrang blickten Vorsitzender Wolfgang Abé und die beiden Kommandanten Holger Münch und Nils Bräunig bei der Hauptversammlung der Feuerwehr Gelbsreuth zurück.

Die 140-Jahr-Feier war ihnen zufolge mit der Ausrichtung des 34. Gemeindefeuerwehrtags und dem beliebten Oldtimer-Schleppertreffen verknüpft, die Besucher strömten.

Der neue Zweiter Kommandant Nils Bräunig setzte mit den Aktiven ein ambitioniertes Ausbildungsprogramm um. Im monatlichen Turnus konnten in Gruppenstärke verschiedenste Aufgabenstellungen geübt werden. Mit den Wehren aus Fernreuth und Alladorf testete man bei einem angenommenen Traktorbrand, ob die Löschwasserversorgung zum Festgelände ausreichend ist. Die Aktiven vereinbarten eine Folgeübung.

Kreisbrandrat Stefan Härtlein gratulierte der Wehr zu ihren Aktivitäten. Bürgermeister Andreas Pöhner bedankte sich ebenfalls für die geleistete Arbeit zum Wohle der Dorfgemeinschaft.

In der Aussprache beschlossen die Mitglieder, in eine fundierte Erste-Hilfe-Ausbildung zu investieren. So will der Feuerwehrverein in Zukunft regelmäßig Schulungen für die Bevölkerung organisieren. Der Bürgermeister sicherte die Übernahme der Kosten für einen Erste-Hilfe-Rucksack zu. red