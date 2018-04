Jubiläum: Das 50. Turnier steht an

ag



Zum 50. Mal jährt sich an diesem Wochenende das traditionelle Frühjahrsturnier des Reit- und Fahrvereins Bamberg. Unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Andreas Starke werden Reiter aus dem gesamten Regionalverband Franken erwartet, um in Bamberg in die Freiluftsaison zu starten.Auf der Reitanlage an der Armeestraße werden an beiden Tagen spannende Prüfungen ausgetragen, in denen die Reiter und ihre Pferde ihr Bestes geben. An den Turniertagen ist für jeden etwas dabei - vom einfachen Reiterwettbewerb, in dem die jugendlichen Schulpferdereiter des Vereins Turnierluft schnuppern können, bis hin zu anspruchsvollen Prüfungen der Klasse M. Am Samstag erwarten die Zuschauer Dressurprüfungen vom einfachen Reiterwettbewerb bis zur Klasse L, am Sonntag finden die Dressurprüfungen der Klasse L Kandarre und M sowie die Springwettbewerbe bis Klasse L statt. Auch gibt es in diesem Jahr einen Kostüm-Stilspringwettbewerb. Die Prüfungen beginnen an beiden Tagen jeweils um 9 Uhr und enden gegen 18 Uhr.Der gastgebende Verein freut sich auf viele Zuschauer, die bei freiem Eintritt nicht nur spannender Sport, sondern auch ein vielseitiges Angebot an Speisen und Getränken erwartet. Das Gelände ist mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar. Der Haupteingang für die Zuschauer befindet sich in der Armeestraße. Ausführliche Informationen sowie Zeiteinteilung sind auf der Homepage des Veranstalters ( www.reitverein-bamberg.de ) zu finden.