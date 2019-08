Jubiläum bei Kaiserwetter

Karl-Heinz Hofmann Bei Kaiserwetter ließen die Majestäten beim Schützenfestumzug die Königsketten glitzern und blinken. Beim Doppeljubiläum der Schützengesellschaft 1629 Rothenkirchen nahmen acht befreundete Gast-Schützenvereine von Ludwigsstadt über Kronach bis nach Bad Staffelstein am großen Schützenfestzug teil.

Die SG 1629 Rothenkirchen feierte am Wochenende das Doppeljubiläum des 390-jährigen Bestehens und der Wiedergründung vor 65 Jahren. Musikalisch begleitet von den Musikvereinen Rothenkirchen und Schauberg führten den Schützenauszug die Ehrenmitglieder des Jubelvereins, Hans Jungkunz, Hans Michel und Ehrenschützenmeister Reinhold Wolf, an. Acht Gast-Schützenvereine gaben sich die Ehre, darunter die Patenvereine Kleinkaliber Schützenverein Förtschendorf, SG Haßlach/Teuschnitz, SV Friedersdorf und SV Rennsteig Steinbach am Wald sowie die Zimmerstutzen SG Schützenlust Pressig, die Privilegierte SG Ludwigsstadt, die SG Kronach und der SV "Freihand" Bad Staffelstein. Sie alle begleiteten den Jubelverein durch den festlich geschmückten Ort.

Bürgermeister Hans Pietz und Ehrenmitglied Josef Raab konnten den Umzug im Cabrio genießen. Ihnen folgten Jungschützenkönigin Julia Geiger und Schützenkönig Michael Staar. Außerdem bereicherten den Festzug die örtlichen Vereine, Freiwillige Feuerwehr, Gesangverein, Kameradschaftsbund und Reservisten sowie der SV Rothenkirchen jeweils mit einer Fahnenabordnung.

Nach dem Festzug spielte der MV Rothenkrichen unter Leitung von Daniel Hilbert unter dem Motto "so schön klingt Blasmusik" auf. Am Samstag brachte die Stadtkapelle Teuschnitz die Festbesucher in Hochstimmung.