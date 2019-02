Jubelkonfirmation in St. Moriz

Die Jubelkonfirmation der Kirchengemeinden Heilig-Kreuz und St. Moriz wird am Sonntag, 7. Juli, um 10 Uhr mit Pfarrerin Schwarz-Wohlleben in St. Moriz und Pfarrerin Porsch in der Heilig-Kreuz-Kirche gefeiert. In diesem Jahr werden die Konfirmationsjubiläen derer gefeiert, die in den Jahren 1994, 1969, 1959, 1954, 1949, 1944, 1939 in St. Moriz (Morizkirche oder Salvatorkirche) konfirmiert wurden. Um rechtzeitige Anmeldung im zuständigen Pfarramt wird gebeten. Auch Jubilare, die nicht in einer der beiden Kirchen konfirmiert wurden, aber im Gemeindegebiet wohnen, können sich dazu anmelden. red