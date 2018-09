Lanzendorf vor 17 Stunden

lanzendorf.inFranken.de

Jubelkonfirmation in Lanzendorf

In der St.-Gallus-Kirche feierten 35 Männer und Frauen den Gottesdienst zur Erinnerung an den Tag ihrer Konfirmation vor 25, 50, 60, 65, 70 sowie 80 Jahren. Mit dem Vers "Denn du bist mein Fels und me...