Jubelkonfirmation in der Kreuzkirche

In der Kreuzkirche wurde Jubelkonfirmation gefeiert. Fünf silberne, 14 goldene und - erstmals in der Geschichte der Kreuzkirche - sieben diamantene Jubilare gedachten in dem festlichen Gottesdienst, der musikalisch von Rainer Grampp (Orgel) sowie von Karin Reinhold und Irmgard Seemann (Gesang) ausgestaltet wurde, ihrer Konfirmation. In seiner Predigt erinnerte Pfarrer Jürgen Singer daran, dass Kirche nicht die anderen seien, sondern alle, die die Stimme des guten Hirten Jesus Christus hören und ihr folgen. Er ermutigte die Jubilare, von diesem Vorrecht, "Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen" zu sein, reichlich Gebrauch zu machen.