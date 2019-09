Jubelkonfirmation gefeiert

Vor 50, 60, 70 oder gar 75 Jahren sind sie konfirmiert worden. Dieses Jubiläum feierten 44 Männer und Frauen jetzt gemeinsam mit einem Festgottesdienst. Die meisten der Jubelkonfirmanden waren einst in der Erlöserkirche konfirmiert worden, einige sind nach Bad Kissingen zugezogen und haben sich hier an den Tag ihrer Einsegnung erinnert. Manche hatten sich von weit her auf den Weg gemacht, waren aus den USA und Österreich zu diesem Tag angereist. Pfarrerin Christel Mebert und Pfarrer Friedrich Mebert hielten den Gottesdienst und überreichten die Urkunden.

Musikalisch gestaltet wurde der Festtag von KMD Jörg Wöltche (Orgel) und dem Kirchenvorsteher und Mitglied der Staatsbad Philharmonie Roman Riedel (Posaune). red