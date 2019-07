Jubelkonfirmation gefeiert

16 Frauen und 14 Männer feierten ihre Goldene Konfirmation in der Mitwitzer Jakobskirche. Als Pfarrer hatte Ihnen 1969 Pfarrer Rudolf Henzler das Konfirmationsversprechen abgenommen. Der festliche Gottesdienst wurde vom Posaunenchor unter Leitung von Hans-Günter Kessel sowie vom Kirchenchor unter Leitung von Andrea Gregor-Nowak ausgestaltet. Pfarrer Sachs erinnerte an das Bibelwort, das Pfarrer Henzler vor 50 Jahren auslegte: "Des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss." ml