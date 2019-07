Rentweinsdorf 08.07.2019

Jubelkonfirmation gefeiert

Am Sonntag feierten die Konfirmanden der Jahrgänge 1993/1994 ihre silberne Jubelkonfirmation in der Dreieinigkeitskirche in Rentweinsdorf. Den Festgottesdienst mit dem Abendmahl hielt der Pfarrer Gerh...