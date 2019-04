Jubelkommunion in Rothenkirchen

Die Kirchengemeinde St. Bartholomäus Rothenkirchen lädt zur Feier der Jubelkommunion 2019 alle ein, die vor 25, 40, 50, 65, 70 Jahren oder noch länger in der Pfarrkirche in Rothenkirchen, die erste heilige Kommunion empfangen haben. Dieses Ereignis wird am Sonntag, 12. Mai, mit einem Festgottesdienst um 9 Uhr in der Pfarrkirche gefeiert. Abholung der Jubilare und Kirchenparade ab ehemaligem Gasthaus Treuner um 8.45 Uhr. Ein erstes Treffen der Jubilare findet am Donnerstag, 11. April, nach der Abendmesse in der Pfarrkirche statt. red