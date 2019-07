Jubelkommunion in Hofstetten

Der Königsberger Stadtteil Hofstetten feiert gerne. Am Sonntag hatte die Kirchenstiftung Sankt Anna zu ihrem Pfarrfest mit Jubelkommunion eingeladen. In einem Gottesdienst feierten am Vormittag in der kleinen Anna-Kapelle 13 Gläubige zusammen mit Pfarrer Pater Rudolf Theiler (rechts) die Jubelkommunion. Für einige Teilnehmer lag die Erstkommunion schon 70 Jahre zurück. Nach dem Mittagessen sorgte am Nachmittag die Blaskapelle Hofstetten für die Unterhaltung der vielen Pfarrfestbesucher in Hofstetten. Foto: Gerold Snater