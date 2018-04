Jubelkommunion in der Stadtpfarrei

Alle Mitchristen, die vor 25, 40, 50, 60, 70, 75, 80 oder gar 85 Jahren ihre erste Kommunion in der Stadtpfarrkirche gefeiert haben, sind eingeladen zu einem Festgottesdienst am Sonntag, 15. April, der um 10 Uhr beginnt. Alle Jubilare treffen sich ab 9.30 Uhr im Schulhof an der Kronacher Straße. Anschließend formiert sich der Festzug und unter den Klängen der Blasmusik ziehen die Jubilare in die Stadtpfarrkirche, in der dann um 10 Uhr der Festgottesdienst von Pfarrer Neher gefeiert wird. red