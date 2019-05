Jubelkommunion in der Heimatkirche

Mit einem Gottesdienst wurde in Altenkunstadt Jubelkommunion gefeiert. Nahezu 150 Jubilare erinnerten sich dabei dankbar ihrer Erstkommunion, die sie vor 25, 40, 50, 60, 70, 75 und 80 Jahren in ihrer Heimatkirche feierten. Feierliches Glockengeläut begleitete die Jubilare, als sie von der Grundschule aus zu den Klängen des Musikvereins von Altenkunstadt in das katholische Gotteshaus von Altenkunstadt einzogen und von der gesamten Pfarrgemeinde herzlich empfangen wurden. Dieser freundlichen Begrüßung schloss sich auch Pfarrgemeinderatsvorsitzender Thomas Geldner. Mit herzlichen Worten empfing auch Pater Rufus Witt die Jubilare und alle übrigen Gottesdienstbesucher. Foto: Dieter Radziej