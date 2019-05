Jubelfeier in Lichtenfelser Stadtpfarrei

Einladung ergeht an alle, die vor 25, 40, 50, 60, 65, 70, 75 oder 80 Jahren zum ersten Mal zum Tisch des Herrn in der Stadtpfarrkirche "Mariä Himmelfahrt" gegangen sind. Am Sonntag, 5. Mai, findet um 10 Uhr in der Stadtpfarrkirche ein Gottesdienst statt, der von der Chorgemeinschaft "Liturgischer Chor/Sängergilde" musikalisch mitgestaltet wird. Das Pfarrbüro hat die auswärts lebenden Jubilare, deren Anschriften bekannt sind, eingeladen und so freuen sich viele Lichtenfelser darauf, auswärtige ehemalige Klassenkameraden am Sonntag nach langen Jahren wieder einmal zu treffen.

Fototermin

Vor dem Gottesdienst treffen sich die Jubilare bis 9.30 Uhr im Schulhof der Dr.-Gustav-Roßbach-Grundschule, Kronacher Straße 10, um sich fotografieren zu lassen und Gedenk-Jubelsträußchen zu erwerben.

Ab 9.45 Uhr sammeln sich die Jubilare nach einzelnen Jahrgängen und ziehen dann anschließend im festlichen Zug unter den Klängen der Blasmusik in die Stadtpfarrkirche, in der dann der Festgottesdienst gefeiert wird.

Nach dem Gottesdienst treffen sich die Jubilare dann noch je nach Jahrgängen in eigener Regie. red