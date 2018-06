Jubelfeier in der Dreieinigkeitskirche

Die große evangelische Kirchengemeinde Rentweinsdorf stand am gestrigen Sonntag ganz im Zeichen der Jubelkonfirmation, die alle zwei Jahre durchgeführt wird. 83 Männer waren aus allen Richtungen angereist, um sich an die Konfirmation vor 50, 60 und 65 Jahren zu erinnern.Der Festtag der goldenen, diamantenen und eisernen Konfirmation begann in der Dreieinigkeitskirche, in der die Jubilare vor Jahrzehnten als vollwertige Gemeindeglieder in der evangelisch-lutherischen Kirche aufgenommen wurden.Erfreut war man über die Anwesenheit des seinerzeitigen Pfarrers und jetzigen Ruheständlers Walter Bauernfeind, der einige Jahrgänge konfirmiert hatte und sich mit einem Grußwort an die Jubilare richtete.Ortspfarrer Hans Körner sprach in seiner Festpredigt über die Apostelgeschichte. Die Jubelkonfirmation bringe noch einmal intensiv die Frage nach Gott und die Frage des Glaubens auf den Tisch. "Gottes Barmherzigkeit hat noch kein Ende", so Pfarrer Körner. Gott habe Jedermann den Glauben angeboten - und wer Jesus habe, habe Leben. Gemeinsam wurde das Abendmahl gefeiert.Der Festgottesdienst wurde vom Posaunenchor der Kirchengemeinde unter der Leitung von Gerhard Sperber und einem Gospelchor aus Großheirath umrahmt.Weiter wirkten beim Gottesdienst Walter Dold an der Orgel, das Mesnerehepaar Heinrich und Ilse Rödel und bei der Austeilung die Vertrauensfrau des Kirchenvorstands, Renate Becker, mit. Am Nachmittag fand im vollbesetzten Marktsaal eine fröhliche Wiedersehensfeier mit vielen Gesprächen untereinander statt.